EUA x Brasil: onde assistir e escalações

Estados Unidos e Brasil voltam a se enfrentar, nesta terça-feira (8), às 23h30 (de Brasília), pelo segundo amistoso internacional nesta Data Fifa do futebol feminino. A bola rola no PayPal Park, em San José, na Califórnia.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Globo e sportv.

Como chega o Brasil

Na primeira partida do time comandado pelo técnico Arthur Elias, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos, com gols de Rodman e Heaps, de pênalti. Contudo, o Brasil teve bons momentos no jogo e terá a oportunidade de corrigir os erros apresentados no primeiro duelo contra as norte-americanas.

Além disso, durante entrevista coletiva antes da partida, o técnico Arthur Elias indicou que pretende rodar o elenco nesta terça-feira.

“Vamos mudar o time para dar oportunidade às atletas que não começaram jogando. Mas, essa é uma fase de observação e crescimento coletivo”, destacou.

Os confrontos fazem parte da preparação para a Copa América, marcada para o período de 12 de julho a 2 de agosto, no Equador. Dessa maneira, com o objetivo de renovar a equipe, o técnico Arthur Elias convocou atletas com uma média de 25 anos de idade. A craque Marta, que joga pelo Orlando Pride, ficou fora da lista.

Afinal, a ideia também é ir arrumando a equipe para a disputa da Copa do Mundo de 2027. Assim, dentre as jogadoras que atuam em times estrangeiros, Elias deu prioridade às que estão na Europa.

EUA x Brasil

Amistoso Internacional

Data e horário: terça-feira, 08/04/2025, às 23h30 (de Brasília).

Local: PayPal Park, em San José, na Califórnia (EUA).

EUA: Jane Campbell; Emily Fox, Tara McKeown, Emily Sonnett e Sam Coffey; Lindsey Heaps, Crystal Dunn e Lily Yohannes; Yazmeen Ryan, Catarina Macário e Ally Sentnor. Técnica: Emma Hayes.

Brasil: Lorena; Mariza e Yasmin; Tarciane e Isa Haas; Angelina, Gio e Adriana; Ludmila, Amanda Gutierres e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

