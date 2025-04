Polícia diz que banana atirada no banco de reservas do Sport estava dentro de copo plástico

No dia 31 de março, no confronto entre Internacional e Sport, pelo Brasileirão feminino, as jogadoras do Leão da Ilha relataram um ato racista. No caso, o lançamento de uma casca de banana da arquibancada para o banco de reservas. Nos registros da cena, aliás, é possível ver a quarta árbitra Andressa Hartmann apreendendo o pedaço da fruta para registrá-lo em súmula.

De acordo com a delegada Tatiana Bastos, que comanda a Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, as imagens indicam que a jovem ex-atleta da base do Internacional, responsável pelo arremesso da banana em direção ao banco adversário, teria lançado um copo plástico que continha a casca da fruta em seu interior.

A delegada, aliás, informou ainda que a adolescente deve ser ouvida nos próximos dias. Além dela, outras testemunha que estavam presentes no momento do ocorrido também prestarão depoimento. As informações são do portal “ge”.

Desdobramentos do caso

A Procuradoria do STJD denunciou o Internacional e a equipe de arbitragem por conta do arremesso. A arbitragem, então, sofreu acusação de omissão por não aplicar o Protocolo Antirracista da CBF. As denúncias são para a árbitra principal Cássia Franca de Souza, as assistentes Ariela Duarte da Silveira e Estefani Adriati Estrela da Rosa, e a quarta árbitra Andressa Hartmann. Elas podem pegar punição de até 90 dias de suspensão e multa, conforme o artigo 261-A do CBJD.

O Internacional, por sua vez, identificou no dia seguinte ao jogo a autora do arremesso: uma jogadora da base, que teve seu contrato encerrado. O clube recebeu denúncia por três infrações ao CBJD, incluindo atos discriminatórios e por não informar formalmente à Justiça Desportiva o nome da atleta.

A Procuradoria pede punição com a perda de três pontos no Brasileirão feminino e multa de R$ 100 mil. Antes mesmo do julgamento, o clube já recebeu punição preventivamente com a perda de três mandos de campo.

