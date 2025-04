Dono da SAF do Cruzeiro revela cobranças a Mattos: ‘Erramos nas contratações’

Desde que assumiu a SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço comandou uma reformulação no elenco, com a contratação de 18 jogadores para a equipe principal. No entanto, o dirigente admitiu que o clube errou em algumas escolhas e, por isso, cobrou explicações de Alexandre Mattos, CEO de futebol celeste e responsável pelas negociações.

“A realidade mostra para todos: nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome, porque é deselegante, mas erramos. Conversei com ele (Alexandre Mattos), e agora temos que errar menos. De preferência, não errar”, disse Pedro Lourenço em entrevista ao portal “Tempo Sports”.

“Fizemos contratações que não deveríamos. Trabalhar para recuperar isso. Às vezes temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe, eu conversei com ele, e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí, e o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele (a cobrança)”, prosseguiu.

O empresário, portanto, entende que houve um desequilíbrio nos nomes buscados pelo clube mineiro. Aliás, afirmou que o futebol, hoje em dia, não é um bom negócio e explicou os motivos.

“O futebol, como negócio, é péssimo. Não sei se em cinco anos será um bom negócio, mas, hoje, é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores”, iniciou.

“Eu trabalho na empresa, se der 3% de lucro eu solto foguete. Você tem empresário que fala em 10%, todos os meses. Salário de 2 milhões, ele leva 200 mil todos os meses. E quem paga sou eu. Tem comissão, diferença de câmbio… É um tempo de muito aprendizado para pegar a rédea das despesas. O futebol é desproporcional. Agora estou mais ligado e tenho falado todos os dias com o pessoal dentro do clube, mas não é fácil. Para eles, tudo pode”, concluiu.

Nas janelas de transferências do meio de 2024 e do início de 2025, o Cruzeiro realizou 18 contratações e ultrapassou a marca de R$ 200 milhões investidos na aquisição dos direitos econômicos de atletas como Christian, Fabrizio Peralta (que já foi repassado ao Athletico), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lautaro Díaz, Matheus Henrique e Kaio Jorge.

Além disso, o clube gastou aproximadamente R$ 50 milhões para garantir em definitivo os zagueiros João Marcelo e Lucas Villalba, além do meia Matheus Pereira, que estavam emprestados. Como parte desses valores ainda será quitada ao longo de 2025, o Cruzeiro dependerá de um novo aporte financeiro do dono da SAF, Pedro Lourenço, segundo informações do portal “ge”.

