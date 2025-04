Roberto Assaf: Flamengo, sem brilho, vence Vitória

O Flamengo de Filipe Luis, passado o Estadual, começa a exibir a sua verdadeira face, ou seja, rola a bola de um lado para o outro, joga chances em penca no lixo, notadamente pela fraqueza dos adversários, e acaba tendo imensa dificuldade para vencer, como ocorreu mais uma vez, quando derrotou o Vitória por 2 a 1, em Salvador.

O clube do Rio tem problemas em todos os setores, irrita o torcedor o tempo inteiro, e está muito distante dos milhões de elogios que a mídia constrói diariamente, sem motivos suficientes que possam justificá-los.

Não se pode dizer que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, pois desperdiçou várias oportunidades, como ocorre em praticamente todas as partidas. Pois é. O time mandou no jogo. Mas não pôs a bola na rede. É fato que o esforçado Vitória não ameaçou. A superioridade técnica da equipe carioca não permitiu. No entanto, ficou nisso.

Flamengo no segundo tempo

O Flamengo voltou para a etapa derradeira pressionando menos. E criando poucas chances. Aos 16 minutos, Arrascaeta, em jogada pessoal, fez 1 a 0, tocando de bico, rasteiro, à esquerda de Lucas Arcanjo. Daí, Filipe Luis promoveu um punhado de substituições, e a equipe carioca, que já recuara, excessivamente, para matar no contra-ataque, e que não mostrava quase nada, tomou o gol de empate do meio da rua, em chute de Wellington Rato, que desviou em Gérson: 1 a 1.

O jogo ficou equilibrado. O Vitória, curiosamente, trocou jogadores, e caiu de ritmo, permitindo que aos 42, Luiz Araújo cruzasse da esquerda para Bruno Henrique escorar de primeira, na pequena área, marcando o gol que deu três pontos ao clube carioca: 2 a 1.

Ainda não deu tempo, até porque – mal ou bem – os resultados, apertados, sofridos, às vezes injustos, aparecem. Filipe Luis tem uma história vitoriosa no Flamengo, e a turma respeita muito, basicamente por isso. Mas em breve o técnico começará a ser cobrado. Esse Flamengo está a anos-luz do time de Jorge Jesus, que era arrasador, letal, não perdoava.

E agora, a Libertadores

Quarta-feira, 9, o Flamengo recebe o Central Cordoba, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Hoje o alvinegro de Santiago del Estero perdeu de 1 a 0 para o Unión Santa Fé, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino, fora de casa. Jogou com um time formado basicamente por reservas. Ocupa apenas a oitava colocação, com 18 pontos. O líder é o Boca Juniors, com 26. Aqui o Central manda titulares. Anotem: não é fácil derrotar os times vizinhos.

A propósito: Arrascaeta já é um dos grandes craques da história do Flamengo. Mas não falem o nome de São Doval em vão.

