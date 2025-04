Athletico aciona o Corinthians na justiça por atraso no pagamento de Alex Santana

O Corinthians atrasou o pagamento de duas parcelas da compra de Alex Santana junto ao Athletico. Com isso, o Furacão decidiu processar o clube paulista. O Rubro-Negro cobra um valor de R$ 12,3 milhões do Timão.

A ação foi movida em março do ano passado e divulgada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, nesta segunda-feira (07). O Athletico alega que o Corinthians deveria ter pago uma parcela de 900 mil euros, cerca de R$ 5,8 milhões, no mês de janeiro, o que não aconteceu. Uma nova parcela, com o mesmo valor, também expirou em fevereiro. O valor total cobrado pelo Furacão já inclui juros e correções.

Alex Santana chegou ao Timão em julho do ano passado, pelo valor de R$ 23,7 milhões. Até aqui, atuou em 32 partidas com a camisa alvinegra e marcou dois gols.

