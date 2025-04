Torcedora vende vaca para assistir jogo do Inter e ganha camisa

Uma torcedora do Internacional protagonizou um momento inusitado. A jovem Anna Francisca Dai Prai, de São Miguel do Oeste, vendeu uma vaca para acompanhar a vitória do Colorado sobre o Cruzeiro por 3 a 0, domingo (6), no Beira-Rio, pela 2ª rodada do Brasileirão. Ela aproveitou a oportunidade para levar um cartaz pedindo a camisa de Bernabei. Assim, ganhou o presente do lateral-esquerdo.

“Bernabei, te amo. Vendi uma vaca para te ver”, escreveu a torcedora no cartaz.

O cartaz da jovem, de 10 anos, chamou a atenção. A imagem viralizou nas redes sociais e chegou ao destinatário. Dessa forma, Bernabei presenteou a fã com a camisa do Inter em forma de retribuir o carinho. O jogador, que compartilhou a foto, fez questão de entrar em contato com Ana e expressou gratidão, além de convidá-la para visitar o CT do Colorado.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Inter chegou a quatro pontos e lidera do Brasileirão. O Colorado volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Beira-Rio, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

