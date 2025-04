De virada, Atlético-GO bate o Athletic pela estreia na Série B

Pela estreia na Série B de 2025, o Atlético-GO venceu o debutante Athletic por 4 a 2, de virada, nesta segunda-feira (7), no Antônio Accioly. Com o resultado, aliás, o Dragão finalizou a primeira rodada do torneio na liderança da tabela. Por outro lado, o time mineiro ficou na lanterna.

Os visitantes saíram na frente com Amorim. Porém, no fim na primeira etapa, Raí Ramos deixou tudo igual. Na segunda parte, Matheus Felipe, Sandro Lima e Robert Santos marcaram para os mandantes e, Lincoln, fez o segundo do Alvinegro.

O jogo

Logo aos nove minutos de bola rolando, Amorim abriu o placar da partida, para o Athletic. O meia, aliás, finalizou da entrada da área e ainda contou com desvio. O empate veio aos 42, com Raí Ramos. No lance, o lateral finalizou uma bomba de fora da área para balançar as redes.

Já na segunda etapa, aos 23, Matheus Felipe aproveitou rebote do goleiro e virou a partida para o Dragão. Aos 33, Sandro Lima ampliou a vantagem ao receber em profundidade, limpar para a canhota e finalizar no canto do arqueiro. Os visitantes fizeram mais um aos 42, com Lincoln. O atacante, após escanteio, aproveitou casquinha para finalizar na meta. Já nos acréscimos, para fechar a conta, Robert Santos marcou o quarto do Rubro-Negro. Em contra-ataque, o meia recebeu na área adversária e bateu de primeira.

As duas equipes, aliás, entram em campo novamente no próximo domingo (13): o Atlético-GO enfrenta o Botafogo-SP às 19h (de Brasília) no estádio Santa Cruz, e o Esquadrão atua em casa, no Independência, às 16h, contra o CRB.

