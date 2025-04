São Paulo começa preparação para jogo da Libertadores com desfalques

Um dia depois de empatar sem gols contra o Atlético Mineiro, o São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (07) para iniciar os trabalhos para a partida contra o Alianza Lima. O Tricolor encara os peruanos na próxima quinta-feira (10), no Morumbis, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

A atividade foi marcada pelas ausências. Luis Zubeldía ainda não pôde contar com Lucas Moura e Oscar, que se recuperam de lesões e realizaram trabalhos internos no CT da Barra Funda. Já o volante Luiz Gustavo segue internado no hospital Albert Einstein por conta de um tromboembolismo pulmonar. Ainda não há previsão para o retorno do jogador ao clube.

No trabalho desta segunda, Zubeldía poupou os titulares contra o Atlético, que realizaram uma atividade regenerativa, enquanto os demais jogadores trabalharam com bola. A expectativa é que o São Paulo não tenha mais desfalques para a partida contra o Alianza, mas não conte com nenhum retorno.

