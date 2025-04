Vasco volta a jogar diante sua torcida em jogo sul-americano; relembre

A torcida do Vasco poderá matar uma saudade bem específica nesta terça-feira (8), quando entrar em campo para enfrentar o Puerto Cabello (VEN). Isso porque essa será a primeira oportunidade que o torcedor terá em mais de cinco anos para poder ver o Cruz-Maltino em campo em um duelo internacional no Rio de Janeiro.

A última vez que o Vasco atuou na Sul-Americana foi em 2020, ano que tem uma peculiaridade. A temporada se iniciou de forma corriqueira, com o atacante Germán Cano desembarcando na capital carioca para iniciar sua caminhada no futebol brasileiro – à época, vestindo a Cruz de Malta.

LEIA MAIS: Vasco emplaca maior sequência levando gols com Carille

Relembre

Assim, o Vasco pegou o Oriente Petrolero (BOL) no sorteio da primeira fase da Sul-Americana, que, na ocasião, ainda não tinha fase de grupos. E, com gol do próprio Cano, após linda assistência de Talles Magno, o Gigante da Colina estreou com o pé direito e venceu por 1 a 0, saindo na frente por vaga na segunda fase. 17.706 pessoas pagaram para ver o triunfo do time da casa, em São Januário, no dia 5 de fevereiro. Na volta, dia 20 do mesmo mês, empate por 0 a 0 na Bolívia e vaga garantida.

Lembra da peculiaridade citada? Pois bem. Pouco mais de um mês depois, a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil, forçando a paralisação do futebol mundial. Depois de alguns meses, os jogos voltaram a ocorrer, mas sem a presença de torcida.

Dessa forma, o Cruz-Maltino só foi receber o Caracas (VEN) em outubro, no dia 29. A partida foi em São Januário de portões fechados, sem torcedores presentes. Tiago Reis marcou o gol único, que deu a vitória por 1 a 0 aos donos da casa. O cenário se repetiu: na volta, novo empate por 0 a 0 e vaga à terceira fase.

Nela, o time sucumbiu perante o Defensa y Justicia (ARG), que viria a conquistar o título. No dia 27 de novembro, a equipe foi à Argentina e voltou com um importante empate por 1 a 1. Em casa, sem a presença da torcida, porém, o Vasco perdeu por 1 a 0 e deu adeus à competição, voltando apenas em 2025.

A tendência, então, é que o Caldeirão lote para o jogo de logo mais. Vasco e Puerto Cabello (VEN) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana. O Cruz-Maltino estreou com empate por 3 a 3 contra o Melgar (PER), em Arequipa, enquanto os venezuelanos ficaram no 2 a 2 com o Lanús, em Puerto Cabello.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.