Vídeo: família de Neymar vai a Salvador e surpreende no vocal em show do Belo

Salvador recebeu a visita de dois integrantes da família de Neymar no último fim de semana. O pai do jogador e sua irmã, Rafaella Santos, desembarcaram na capital baiana para prestigiar o aniversário do influenciador digital Léo Venditto, em evento no último sábado (06), que reuniu diversas personalidades em uma casa de eventos da cidade. Uma delas em especial: Marcelo Pires Vieira, mais conhecido como Belo.

A presença marcante de Neymar Pai e Rafaella no show do cantor Belo foi justamente o que mais chamou atenção da mídia quanto ao evento. A apresentação do pagodeiro foi uma das principais atrações da festa, e os dois aproveitaram intensamente o momento. Enquanto a influencer filmava o ambiente e interagia com os convidados, o pai do camisa 10 soltou a voz ao lado do artista.

Em determinado momento, Belo puxou o aniversariante para o palco. Neymar Pai, então, subiu também e, animado, acompanhou a música ao microfone. Rafaella também apareceu ao lado do grupo posteriormente para gravar o momento e vibrar com a energia do show.









O camisa 10 do Santos, em contrapartida, não se fez presente no evento devido aos compromissos profissionais. Ainda que esteja em fase de recuperação, o astro tem cumprido um planejamento específico no CT Rei Pelé e se prepara para retornar às atividades. Estima-se que o atacante tenha condições de jogo já neste final de semana, no confronto diante do Fluminense, no Maracanã.

Neymar retorna aos treinos no Santos

O camisa 10 voltou a treinar com o elenco do Santos na manhã desta terça-feira (08), no CT Rei Pelé, após 33 dias em recuperação. O atacante se recuperava de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e participou das atividades com o grupo em preparação para o possível retorno no próximo compromisso da equipe. Conforme mencionado, o duelo contra o Fluminense acontece no Maracanã e está marcado para domingo (13), às 19h30, pelo Brasileirão.