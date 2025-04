Cruzeiro x Mushuc Runa: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder na estreia para o Unión Santa Fe, fora de casa, o Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, 9/4, para mais um duelo pela 2ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Para a Raposa, uma vitória é essencial, caso contrário, o time começa a correr sério risco de não se classificar à segunda fase. Até porque o Mushuc Runa venceu o Palestino por 3 a 2 na estreia e lidera o grupo. Uma nova vitória colocará o Cruzeiro com seis pontos à frente da Raposa.

Este jogo será com portões fechados. O Cruzeiro foi punido pela Conmebol e multado em 157 mil dólares (R$ 940 mil) pelo uso de sinalizadores por sua torcida na semifinal da Sul-Americana de 2024, no empate por 1 a 1 contra o Lanús-ARG.

Para lembrar: na fase de grupos da Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada um dos oito grupos avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado terá que jogar uma repescagem contra algum terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores para avançar de fase.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

Tentando deixar de lado os erros de arbitragem na derrota para o Internacional pelo Brasileiro e a estreia ruim contra o Union Santa Fe na Sul-Americana, o Cruzeiro encerrou na tarde desta terça-feira a sua preparação para o jogo contra o Mushuc Runa. O certo é o retorno de Matheus Pereira ao meio de campo, na vaga de Wanderson. O principal jogador da equipe não esteve em campo contra o Colorado, pois acompanhou o nascimento de sua filha.

Deve ser a única mudança, já que tudo indica que Jardim manterá Kaiki como lateral esquerdo, mantendo Marlon no banco.

Como chega o Mushuc Runa

O nome mais conhecido do Mushuc Runa, time da cidade de Ambato é seu treinador: Ever Hugo Almeida. Como jogador, defendeu por uma década o Olimpia, sendo campeão da Libertadores e do Mundial em 1979 e bicampeão da Libertadores (1990). Como treinador, comandou o Equador e o Olimpia em 2013 (eliminado pelo Atlético Mineiro, que seria o campeão). O treinador está bem animado com um bom resultado. Ele está priorizando a Sul-Americana, a ponto de ter poupado todos os titulares na rodada passada do Campeonato Equatoriano (empate com o Universitário em 1 a 1). Assim, descansou todos os titulares. Como não tem lesionados ou suspensos, ele repetirá a equipe que venceu o Palestino na primeira rodada do Grupo E, com destaque para os defensor Haquín (da seleção boliviana) e atacante Simisterra.

O “Ponchito” chegou ao Brasil nesta segunda-feira, Saiu de Quito e parou em São Paulo, onde permaneceu concentrado por um dia e fez um ligeiro treino no hotel em que se hospedou. A delegação desembarcou nesta terça-feira pela manhã em Belo Horizonte e finalizou sua preparação com um treino no CT do Atlético.

Cruzeiro x Mushuc Runa-EQU

Sul Americana – 2ª rodada do Grupo E

Data e Horário: 9/4/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki (Marlon); Romero, Eduardo, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabigol e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim

MUSHUC RUNA-EQU: Formento; Orejuela, Haquín, Quintero, Bentaberry e Gracia; Dávila, Tapiero e Penilla; Caicedo López e Simisterra. Técnico: Ever Hugo Almeida

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Auxiliares: Eduardo Britos e Juan Benítez (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

