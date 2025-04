Técnico do Vasco sub-20 comenta fase artilheira da equipe

O Vasco emplacou uma impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas no sub-20, com direito a três goleadas, e, não à toa, viu números defensivos e ofensivos subirem bastante. Foram 19 gols feitos e somente dois sofridos no recorte, que conta com dois jogos do Brasileirão e dois da Copa Rio da categoria. Uma das partidas inclui um 5 a 0 sobre o arquirrival Flamengo fora de casa.

O técnico Matheus Curopos, então, comentou sobre os números, explicando os objetivos do Vasco na temporada. Afinal, segundo o comandante, o Cruz-Maltino precisa entrar para “ser protagonista” nos torneios que disputa.

“É claro que o dia a dia é muito importante para a evolução da equipe e dos atletas. Precisamos destacar isso: o comprometimento deles tem sido fundamental. O Vasco tem sempre que ser protagonista em todas as competições em que participa, e nosso objetivo é esse. Buscaremos sempre um jogo ofensivo, criativo e propositivo. Acreditamos que isso tem nos aproximado desses bons números e, consequentemente, das vitórias”, analisou.

Vasco de volta ao Brasileirão da categoria

Curopos salientou a dificuldade do Brasileirão Sub-20. O Vasco, aliás, ficou os últimos dois anos sem participar da competição, que classifica os times através do Ranking da CBF.

“Há dois anos não participávamos do Campeonato Brasileiro da categoria, que é um torneio muito equilibrado e difícil. Sabemos que o nível de dificuldade da competição é muito maior do que o estadual, onde somos bicampeões. Então, temos cobrado muito isso dos atletas, um nível de concentração altíssimo para que possamos atingir nossos objetivos dentro da competição”, encerrou.

O Vasco volta a campo nesta quinta-feira (10), quando visita o Bahia, pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. Com sete pontos em quatro jogos, o Cruz-Maltino surge na sexta posição, enquanto o Bahia vem em 18º, com apenas três. A bola rola às 15h (de Brasília).

