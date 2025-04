Vasco tem desfalque de Adson; Jair fica fora por opção

O Vasco não poderá contar com o ponta Adson para o duelo desta terça-feira (8) contra o Puerto Cabello, pela segunda rodada da Sul-Americana. O jogador sentiu incômodo na perna direita, onde realizou duas cirurgias desde que se lesionou, em setembro de 2024. Jair, por sua vez, ficará fora dos relacionados por opção técnica da comissão de Fábio Carille.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Segundo ele, os dois estarão fora da relação para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília). O Cruz-Maltino, no entanto, ainda não divulgou a lista dos jogadores que estarão à disposição de Carille.

LEIA MAIS: Técnico do Vasco sub-20 comenta fase artilheira da equipe

Adson, enfim recuperado de fratura por estresse na tíbia direita, voltou a atuar no duelo contra o Santos, pela abertura do Brasileirão, no último dia 30. Na ocasião, ele entrou aos 23′ da etapa final, participando dos últimos 22 minutos da vitória por 2 a 1, em São Januário.

Depois, entrou também contra o Melgar (PER), no empate por 3 a 3, na última terça (1º), indo a campo aos 26′ da etapa final. Posteriormente, ganhou mais 14′ ao entrar na vaga de Rayan na derrota por 3 a 0 para o Corinthians. Assim, ele soma 55 minutos desde que retornou da lesão. Dessa forma, o Departamento Médico do clube optou por preservar Adson no duelo desta terça. Garré e Rayan podem atuar na posição.

Já Jair foi titular diante o Corinthians, atuando por 62 minutos. Antes, entrara no intervalo do duelo contra o Melgar, atuando os 45′ finais. Ao todo, são 12 partidas (sete como titular) para o volante, que soma 666 minutos na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.