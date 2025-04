Torcida do Corinthians aumenta esforços em campanha para quitar dívida do estádio

A principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, colocou em prática uma nova ação em massa. O intuito é fortalecer a campanha criada para quitar a dívida que o Timão criou com a Caixa Econômica durante a construção da Neo Química Arena. Assim, a partir da última segunda-feira (07), o grupo deu início ao planejamento para intensificar a colaboração financeira de torcedores.

A meta é atingir um feito representativo na campanha: a arrecadação de R$ 40 milhões. Até o momento, a mobilização que a Gaviões da Fiel conduz já recolheu pouco mais de R$ 39,6 milhões. A missão do financiamento coletivo é alcançar R$ 700 milhões até maio de 2025, data limite que a Caixa Econômica estabeleceu para o pagamento do débito. Como o prazo é curto e ainda restam R$ 660,4 milhões, houve um aumento de solicitações de contribuições por parte da principal torcida organizada do Corinthians, até mesmo com convocações públicas.

Em um comunicado, no último domingo (06), a Gaviões da Fiel propôs doações de R$ 10 por cada torcedor. Ex-jogadores, influenciadores e pessoas notáveis com ligação com o Corinthians aderiram à mobilização. Assim, tais personagens ajudam ao participar de transmissões ao vivo, que ocorrem de forma semanal, frequentemente, às 19h10, em referência ao ano de fundação do clube.

Em novembro do ano passado, a Gaviões da Fiel inaugurou a campanha e contou com significativa associação em um primeiro momento. A iniciativa recebeu expressivas contribuições nos meses iniciais. Entretanto, o andamento das doações sofreu uma queda de maneira gradativa. Após cinco meses, a arrecadação representa somente 5,6% do valor do objetivo traçado.

Público inédito e arrecadação milionária pode ajudar o Corinthians

A boa fase que o Timão vive em campo pode contribuir como um incentivo a mais. Em março, a equipe venceu a edição de 2025 do Campeonato Paulista. Com isso, encerrou uma escrita negativa de seis anos sem títulos. Inclusive, o 31º troféu estadual veio junto de uma marca inédita na Neo Química Arena.

Afinal, o estádio recebeu um público de 48.196 torcedores na decisão do Campeonato Paulista, quando o Corinthians enfrentou o Palmeiras. Tal situação representou o recorde de pessoas presentes em um jogo na Neo Química Arena. Além disso, a arrecadação bruta foi de aproximadamente R$ 4,6 milhões.

