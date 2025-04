Botafogo x São Paulo tem data antecipada pela CBF; veja

A CBF confirmou nesta terça-feira (8) a mudança na data da partida entre Botafogo e São Paulo, válida pela quarta rodada do Brasileirão. O duelo, inicialmente marcado para a quinta-feira (17), será na quarta (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O pedido partiu do próprio Botafogo. Afinal, o estádio receberá no sábado (19) o evento “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho. Assim, a produção do show exige um período prévio de montagem no local, o que fez com que o Glorioso pedisse a antecipação do duelo.

A alteração só foi possível após aval da Polícia Militar do Rio de Janeiro, já que haverá dois jogos na cidade na mesma noite. Além do confronto no Niltão, o Flamengo enfrenta o Juventude às 21h30, no Maracanã.

Antes deste jogo, o Botafogo ainda conta com dois duelos prévios. Nesta terça-feira, recebe o Carabobo (VEN) no próprio Nilton Santos, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h. No sábado (12), a equipe viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Brasileirão.

