Fora dos planos, Patrick de Lucca rescindirá com o Vasco

Sem espaço no elenco do Vasco, o volante Patrick de Lucca está de saída. Cruz-Maltino e jogador, que tem vínculo apenas até o fim de 2025, chegaram a acordo pela rescisão contratual.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (8), o volante de 25 anos não constava mais nos planos do técnico Fábio Carille. Assim, ambos encaminham uma rescisão, que está próxima de ser assinada.

De Lucca, aliás, foi o primeiro reforço desde a criação da SAF do Vasco. Ele chegou de graça para 2023 após boas temporadas pelo Bahia. No Cruz-Maltino, porém, não encontrou muito espaço, especialmente após sofrer grave lesão no joelho logo em seu começo.

A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito se deu em treinamento em março de 2023. Nesta primeira temporada, foram apenas quatro jogos. Em 2024, após voltar de lesão, atuou em mais quatro partidas antes de acertar com o Ceará por empréstimo. Ajudou na campanha de acesso do Vozão à Série A para 2025, atuando em 35 partidas.

Na atual temporada, foi titular nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando o Vasco utilizou time alternativo sob o comando de Ramón Lima. Ele não marcou gols, mas contribuiu com quatro assistências em suas dez partidas pelo Gigante da Colina.

