Flamengo convoca votação para aprovar contas de 2024

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para a próxima terça-feira (15), na sede do clube. A votação da prestação de contas do exercício de 2024, último ano da gestão de Rodolfo Landim, será uma das pautas do encontro. A expectativa do Rubro-Negro, aliás, é pela aprovação.

O relatório da auditoria EY, que fez a análise das demonstrações financeiras, opinou que elas “apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do clube” em 31 de dezembro do ano passado. Além disso, o documento já teve o parecer favorável do Conselho Fiscal.

Afinal, o Rubro-Negro divulgou no mês passado o balanço financeiro de 2024. O clube acumulou uma dívida de R$ 327 milhões e um déficit de R$ 734 mil. Além disso, o Fla prevê a diminuição de receita nos próximos anos com o novo contrato de transmissão do Brasileirão, fechado pela Libra. Em contrapartida, conseguiu uma receita de R$ 1,3 bilhão, número recorde.

Além da prestação de contas, será realizada a análise da execução orçamentária de 2024, comparando o orçamento previsto com os resultados efetivamente alcançados.

BALANÇO DO FLAMENGO

Receita bruta: R$ 1.334 bilhão

Receita recorrente: R$ 1.227 bilhão

Ebitda: R$ 271 milhões

Custos e despesas operacionais: R$ 935 milhões

Déficit: R$ 734 mil

Dívida operacional líquida: R$ 327 milhões

