Palmeiras x Botafogo: (Sub-20): onde assistir e escalações

Palmeiras e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (9) pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogo marcado para a Arena Barueri, a partir de 16h (de Brasília). O Alviverde busca seguir dentro do G8, enquanto o Alvinegro carioca é o 15º, portanto, precisa do resultado para se afastar do Z3 e quem sabe começar a sonhar com classificação.

Onde assistir

Sem transmissão oficial

Como chega o Palmeiras

Jogando no CT Rei Pelé, o Palmeiras esteve na frente do marcador duas vezes, mas deixou o Santos buscar o empate, o que afastou o Alviverde da liderança. No entanto, hora de virar a chave, e o Verdão jogará em seus domínios e buscando vencer, afinal, até aqui soma sete pontos e foram duas vitórias, um empate e uma derrota. No ataque, o time, sob comando de Lucas Andrade, tem Riquelme Fillipi e Sorriso como esperança de gols

Como chega o Botafogo

Em situação oposta do rival, o Glorioso venceu somente uma partida, empatou duas e perdeu outros dois confrontos. Assim, é o 15º colocado e precisa virar urgentemente a chave e se recuperar no Brasileirão sub 20. Desse modo, o meia Valim é um dos maiores nomes do time carioca comandado pelo técnico Rodrigo Aragonez. Por sua vez, no ataque, Yarlen e Matheus Fortunato são a esperança de gols do Botafogo.

PALMEIRAS: Aranha; Luis Saboia (Gilberto), Robson, Diogo e Arthur (Gabriel Azevedo); Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Erick Belé (Antônio Marcos); Heittor (Giulio), Riquelme Fillipi e Sorriso (Luis Arthur). Técnico: Lucas Andrade

BOTAFOGO: Cristiano; Huguinho, Marquinhos, Justino e Thiago Lauro; Lucyo, Rafael Lobato e Cauã Zappelini; Kayke, Yarlen e Matheus Fortunato.Técnico: Rodrigo Aragonez

