Carbonero e Vitinho disputam vaga no ataque do Inter para duelo pela Libertadores

O técnico Roger Machado já tem um esboço da equipe do Inter que enfrentará o Atlético Nacional pela Libertadores. A principal mudança na escalação foi a consolidação de Valencia como titular após brilhar no triunfo sobre o Cruzeiro. Contudo, o comandante ainda precisa solucionar a indefinição no ataque entre Carbonero e Vitinho.

Os dois intercalam entre os 11 iniciais e o banco de reservas. Na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (06/04), a escolha foi pelo colombiano entre os titulares. De acordo com o comandante, a opção pelo camisa 7 se explica pela presença de Valencia na equipe inicial. Ou seja, Vitinho tem uma conexão mais eficiente com Borré por serem mais verticais.

Segundo a explicação do treinador, há um melhor encaixe entre os estrangeiros. O equatoriano se caracteriza por saber aproveitar a profundidade ao receber lançamento nas costas da defesa. Em seguida, criaria espaços para avançar em velocidade em direção ao gol do oponente. Ou seja, tem a capacidade de abrir as defesas adversárias.

Técnico deve optar por manutenção do time titular no Inter

De acordo com Roger Machado, havia um revezamento entre Valencia e Borré, com uma preferência para o camisa 19. A titularidade rotativa se enquadrava também para Vitinho e Carbonero. No atual cenário, o atacante brasileiro conta com vantagem, pois atuou em todos os compromissos do Colorado na temporada. Já o colombiano soma duas partidas a menos.

Além disso, Vitinho é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols, atrás apenas de Valencia. Apesar disso, suas melhores performances foram no Campeonato Gaúcho. Carbonero é mais participativo e apresenta desempenho mais consistente. Tanto o colombiano como o brasileiro somam atuações decisivas para o título estadual.

Assim, no atual contexto, a tendência é de que Carbonero e Valencia sigam como titulares no embate com o Atlético Nacional. O duelo pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores ocorrerá no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), na próxima quinta-feira (10).

