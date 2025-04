Bruna Biancardi revela pedido de Neymar em gravidez de Mavie

A influencer e noiva de Neymar, Bruna Biancardi, revelou em sua participação no videocast Mil e Uma Tretas, que o jogador pediu o segundo filho do casal enquanto ela ainda amamentava Mavie, que atualmente tem 1 ano e seis meses.

“A segunda gravidez também foi bem rápida. Eu estava tomando anticoncepcional e ainda amamentava a Mavie, e ele [Neymar] já falava: ‘Vamos ter um segundo, vamos ter um segundo’. E eu dizia: ‘Nem pensar! Eu ainda amamento’. Quando ela fez 1 ano, eu ainda amamentava, mas já estava começando o processo de desmame. Então falei: ‘Agora já dá pra pensar, né?’ Parei o anticoncepcional. Ela fez 1 ano. No mês seguinte, eu já estava grávida”, contou.

Além disso, Bruna ainda contou como deu a notícia da gravidez para Neymar e a família.

“De noite, eu escrevi em um bodyzinho da Mavie: ‘Oi, papai! Nossa família aumentou. Quando eu mostrei, foi um chororô. Ele escreveu [a frase ‘nossa família aumentou’] numa camiseta dela, e eu na minha, e saíamos pela casa, porque estávamos todos juntos no Rio. Aí meus pais viram. E eu passei o aniversário da Mavie de 1 ano grávida, sem poder contar para ninguém”, disse.

O casal anunciou a segunda gravidez no fim do ano passado, em um evento com familiares no Natal. Os dois esperam mais uma menina, que se chamará Mel.

Uma publicação compartilhada por ••• Bruna Biancardi Lovers ••• (@biancardilovers)

Casamento de Bruna e Neymar

Neymar e Bruna Biancardi já planejam o casamento. Assim, a exigência é que a oficialização da união ocorra após o nascimento de Mel, que está prevista para ocorrer entre julho e setembro deste ano.

Dessa forma, O casal pretende que as suas filhas, Mavie e Mel, façam o papel de damas na cerimônia, Davi Lucca, herdeiro mais velho do craque, teria papel semelhante. Vale ressaltar, portanto, que o jogador tem outra filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly.

Além disso, Bruna e Neymar já estariam realizando a seleção dos padrinhos. A boa relação entre a influenciadora e Carol Dantas, e mãe de Davie Lucca, provavelmente terá influência. Isso porque a atual namorada de Neymar teria a antiga companheira do craque e o seu atual marido, Vinicius Martinez, como sugestão de padrinhos. Pelo lado do craque, a intenção é convidar a sua irmã, Rafaella Santos, e Gabigol para estarem ao seu lado no altar.

Neymar e Bruna, portanto, assumiram o relacionamento pela primeira vez em abril de 2022. O casal chegou a terminar meses depois e reataram na virada para 2023. Em abril, Biancardi anunciou que estava grávida e Mavie Nasceu em outubro. Durante a gravidez, os dois chegaram a terminar novamente por conta de traição. O jogador admitiu que errou com a influencer e pediu desculpas publicamente. Pouco tempo depois, o casal se reaproximou, mas demorou a admitir que tinha reatado e estão juntos desde então.

Recentemente, o jogador se envolveu em uma nova polêmica e foi acusado de uma nova traição durante uma festa em uma chácara em Araçoiaba, no dia 10 de março. O caso abalou o relacionamento, mas Bruna e Neymar viajaram para Mangaratiba durante a folga e recuperação do jogador no mês passado e se reconciliaram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.