Antônio Carlos Zago vive ‘dilema’ entre Bolívia e Brasil; entenda

O técnico Antônio Carlos Zago vive uma situação, no mínimo, curiosa e que envolve dois clubes da América do Sul. Mais especificamente, o The Strongest e o Botafogo-PB.

Nas últimas semanas, o nome do treinador brasileiro foi vinculado ao clube da Paraíba como em uma suposta negociação para ele retornar ao país. A saber, seu último trabalho no Brasil foi a rápida passagem de somente 11 partidas pelo Coritiba, na Série A do Brasileirão, onde não conseguiu nenhuma vitória.

Durante entrevista coletiva no fim de semana, naturalmente, o tema esteve presente em uma pergunta ao treinador stronguista. E, de maneira categórica, Zago afirmou que seu foco era na representação de La Paz:

“Até agora, nada. Para mim, não chegou nada. Eu creio que isso seja especulação do Brasil. Minha cabeça está aqui e com tudo o que vai acontecer conosco para que possamos trabalhar com um pouco mais de tranquilidade.”

Entretanto, na última segunda-feira (7), o Botafogo-PB se manifestou nas redes sociais onde tornou oficial a contratação do profissional de 55 anos.

“O Belo anuncia Antônio Carlos Zago como novo treinador! O técnico tem experiência na Seleção da Bolívia e sucesso nos acessos de Juventude, Fortaleza e RB Bragantino, onde também foi campeão da Série B“, menciona a publicação da Maravilha do Contorno.

Diante desse cenário, havia a expectativa que o técnico brasileiro sequer participasse do treino no The Strongest nesta terça-feira. Todavia, ele esteve normalmente com seus comandados e deixou as instalações do Complexo Esportivo de Achumani sem falar com a imprensa. Assim, a tendência é que exista uma conversa entre o treinador e a diretoria do Tigre, ainda nesta terça, para definir seu futuro.