Tirense x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica inicia sua disputa por uma vaga na grande de final da Taça de Portugal. Na tarde desta quarta-feira (09), os Encarnados visitam o Tirsense, clube da quarta divisão portuguesa, grande sensação do torneio. A partida acontece às 16h45, em Barcelos.

Na fase anterior, o Benfica eliminou o Braga, enquanto o Tirense passou pelo Elvas, da terceira divisão portuguesa e alcançou as semifinais da competição após mais de 50 anos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Tirsense

Grande sensação do torneio, o clube de Santo Tirso encara o seu primeiro adversário de elite na competição. Nas fases anteriores, o Tirsense eliminou apenas clubes de divisões inferiores. Para o treinador Emanuel Simões, sua equipe entra em campo em Barcelos representando vários times do futebol português.

Como chega o Benfica

Enfrentando outro clube da região do Porto, os Encarnados chegam após uma grande goleada. Líder isolado do Campeonato Português, o Benfica goleou os Dragões, fora de casa, por 4 a 1, e quer comprovar o seu favoritismo. A tendência é que Bruno Lage entre com um time mais modificado, para poupar seus jogadores do desgaste da temporada.

TIRSENSE X BENFICA

Taça de Portugal, semifinal , jogo de ida

Data e horário: quarta-feira, 09/04/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos (POR).

Tirsense: Tiago Gonçalves; João Martins, Jorge Silva, João Pedro, Gonçalo Cardoso e José Pereira; Júnior Franco, Bernardo Mesquita, Daniel Rodrigues e Bruno Carvalho; Júlio Alves. Técnico: Emanuel Simões.

Benfica: Samuel, Leandro Santos, António Silva, Bajrami e Dahl; Florentino, Leandro Barreiro e Kokcu; Bruma, Amdouni e Bellotti. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: David Silva

Auxiliares: Carlos Campos e Nélson Cunha

VAR: Paulo Barradas

