Declan Rice brilha e Arsenal larga em vantagem contra o Real Madrid

O Arsenal saiu em vantagem na busca por uma vaga na semifinal da Champions League. Na tarde desta terça-feira (08), os Gunners bateram o Real Madrid por 3 a 0, com dois golaços de falta de Declan Rice e Mikel Merino fechou o marcador.

Com o resultado, os londrinos vão para o Santiago Bernabéu podendo perder por até dois gols de diferença que avançam na competição. O Real vai precisar de mais uma de suas noites mágicas de Champions para seguir vivo na competição.

Gunners pressionam e param em Courtois

Os donos da casa começaram com tudo e pressionaram muito no campo de ataque. A primeira oportunidade foi com Thomas Partey, que chutou da entrada da área para defesa de Courtois. Com o tempo, o Real conseguiu crescer e teve uma grande oportunidade, mas acabou mandando para fora.

No final da primeira etapa, os Gunners tiveram suas grandes oportunidades para abrir o placar antes do intervalo. Após cruzamento na área, Rice subiu mais alto e parou em defesa de Courtouis. No rebote, Martinelli finalizou e o goleiro belga salvou novamente.

Rice brilha e Arsenal sai na frente

A pressão inglesa seguiu na segunda etapa. Entretanto, o Arsenal achou uma arma secreta para conseguir sair na frente. Declan Rice cobrou falta com um efeito mortal e colocou no cantinho de Courtouis, inaugurando o marcador no Emirates Stadium.

Mesmo na frente, os Gunners seguiram com a pressão para ampliar o placar. Martinelli arriscou de canhota e Courtois fez mais uma defesa. No rebote, Merino finalizou e Alaba tirou em cima da linha. Na sobra, o espanhol parou no goleiro belga. Entretanto, a bola parada era a arma do dia. E novamente Declan Rice, que acertou uma cobrança no ângulo para fazer o segundo.

Os ingleses não estavam satisfeitos e foram em busca de mais. Após boa jogada pela esquerda, Lewis-Skelly cruzou rasteiro na área e Merino bateu bonito no canto para marcar o terceiro. Nos minutos finais, o Real partiu para cima, tentanto descontar o prejuízo, mas não assustou o gol de Raya.

Arsenal 3 x 0 Real Madrid

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 08/04/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Gol: Rice, 12′ do 2º tempo (1-0); Rice, 24′ do 2º tempo (2-0); Merino, 29′ do 2º tempo (3-0)

Arsenal: David Raya; Timber (White, 46′ do 2ºT), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice (Tierney, 34’/2ºT) e Ødegaard; Saka (Trosard, 23’/2ºT), Mikel Merino e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Alaba (Fran García, 34’/2ºT); Camavinga, Modric (Lucas Vázquez 23’/2ºT) e Bellingham; Vini Jr, Mbappé e Rodrygo (Brahim Diaz, 39’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Irfan Peljto (BOS)

Auxiliares: Senad Ibrišimbegović (BOS) e Davor Beljo (BOS)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões Amarelos: Partey (ARS); Camavinga (REA)

Cartão Vermelho: Camavinga (REA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.