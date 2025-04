Santos divulga balanço financeiro do primeiro ano de Marcelo Teixeira

O Santos divulgou o balanço financeiro do primeiro do presidente Marcelo Teixeira. O clube teve déficit contábil de R$ 105,2 milhões em 2024 e chegou a uma dívida total de R$ 977,04 milhões, com dívida líquida de R$ 447,06 milhões. Mesmo assim, os números foram aprovados pelo Conselho Deliberativo na noite da última segunda-feira.

De acordo com o documento, o Santos teve receita de R$ 459.489.236,00. Além disso, os custos operacionais e despesas administrativas de R$ 401.127.483,00 no ano passado, resultando em um superávit de R$ 58.361.753,00.

Considerando as provisões para demandas judiciais, despesas e receitas financeiras, amortizações e depreciações, houve um déficit contábil final de R$ 105 milhões. Este valor decorreu da contabilização de valores para provisões e demandas judiciais no valor de R$ 43 milhões. Porém, a maior parte do montante foi equalizada por meio do Plano Coletivo CNRD – Câmara Nacional de Resolução de Disputas.

O maior impacto no resultado financeiro foi a atualização pela Taxa Selic dos parcelamentos do Profut, Perse e Parcelamento Simplificado. Além disso, houve a atualização do Regime Centralizado de Execuções e multas pelos pagamentos de Transfers ban, por operações realizadas na gestão anterior, no total de mais R$ 73 milhões.

Por fim, houve o registro das amortizações, de acordo com a vigência dos contratos dos atletas, no valor de R$ 44 milhões. E também as depreciações dos valores de bens imobilizados: R$ 2,5 milhões.

Dívida acima do permitido

Aliás, o endividamento do Santos no exercício 2024 chegou a R$ 122.131.000,92, o que correspondeu a 30,99% da receita orçada. O valor inclui alguns dos valores antecipados pela gestão Rueda, que, por questões contábeis, só apareceram no balanço seguinte.

O estatuto do clube estipula que o endividamento de cada ano não deve exceder 10% da receita orçada, exceto se a nova dívida for contraída para substituir financiamentos anteriores.

Receita maior do Santos

O Santos conseguiu uma receita R$ 459.489.236,00, sendo que o orçamento desenhado para 2024 previa R$ 394.086.925,00. Este valor com planejamento de Série A, sem contar com o impacto financeiro do rebaixamento para a segunda divisão, que ocorreu em 2023.

Mesmo na Série B, o clube teve aumento no número de sócios no programa Sócio Rei (de 32.122 em 2023 para 45.799 em 2024), às receitas obtidas com cotas televisivas por meio do acordo intermediado pela Libra, à chegada de novos patrocinadores e à renovação de contratos de marketing.

A gestão Teixeira também informou que, depois de assumir com déficit financeiro na casa dos R$ 62 milhões, conseguiu pagar R$ 126 milhões em dívidas referentes aos anos anteriores da nova gestão, tais como transfers bans impostos pela Fifa, salários atrasados, contratos de atletas negociados e acordos extrajudiciais trabalhistas e cíveis.

