Atual vice-campeão, Dortmund terá desfalque contra o Barcelona na Champions

Nas vésperas do duelo contra o Barcelona, nesta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, a defesa do Borussia Dortmund sofreu uma baixa. Afinal, o defensor Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo no treinamento de domingo e está fora da temporada, conforme anunciado pelo clube na segunda-feira.

Segundo informou Evany Salvador, fisioterapeuta esportiva associada à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física (Sonafe), a ruptura do menisco do joelho é uma lesão bem frequente no esporte, dado que acontece conforme ocorrem variações abruptas de movimentos, similar a um “rasgo” dessa estrutura.

“Essa contusão ocorre quando há uma entorse de joelho, ou seja, uma torção, que pode ocorrer agudamente, com um movimento súbito, ou repetitivamente, mediante mudanças rápidas de direção e durante movimentos de rotação”, explica a profissional”, analisa.

““Caso o método escolhido seja por cirurgia, após o procedimento é fundamental garantir a integridade da articulação, redução do edema e da sensação de rigidez e dor. Além disso, é imprescindível recuperar a amplitude de movimento, e, progressivamente, os movimentos de flexão e extensão dos joelhos, afetados pela cirurgia. Conforme o atleta estiver evoluindo, será integrado novamente, com cautela, às atividades esportivas, com movimentos de corrida, saltos e mudança de direção, sempre respeitando as limitações físicas e o tempo de cicatrização do menisco”, concluiu Evany Salvador.

Números de Schlotterbeck

Nesta temporada, o Schlotterbeck defendeu o Borussia Dortmund em 37 oportunidades e atuou como titular nos dois jogos da Alemanha nas quartas de final da Nations League, contra a Itália. O zagueiro ficará ausente do Mundial de Clubes do meio do ano, no qual figura no grupo F, o mesmo do Fluminense. Além disso, será baixa na seleção nacional na semifinal da Nations League, no dia 4 de junho, contra Portugal.

