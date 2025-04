Ex-Liverpool sobrevive a ataque com explosivo em sua casa em Israel

O ex-meio-campista Yossi Benayoun, com passagens por Liverpool, Arsenal e Chelsea, na Premier League, passou por situação perigosa no último domingo (6). Isso porque a sua casa foi alvo de um atentado na cidade de Tel Aviv, em Israel. No momento do ataque, o ex-jogador estava em sua moradia com seus familiares, e nenhum deles sofreu ferimentos.

Após investigações, a polícia israelense relatou que um homem foi até a residência com uma bicicleta, lançou uma granada e rapidamente deixou o local. O explosivo causou um incêndio, mas a ágil intervenção das autoridades impediu que o fogo se alastrasse pela casa.

Inclusive, a teoria é que houve um erro ao considerar a casa do ex-meio-campista do Liverpool como alvo. Assim, rejeitaram a possibilidade de um ataque terrorista depois da abertura do inquérito.

“Com certeza foi um engano. Não tenho dúvida que a granada não era para a minha casa. De início achei que era uma bomba de gás e por isso chamamos os bombeiros”, detalhou Benayoun.

Liverpool monitora potencial reforço para a lateral esquerda

Os Reds definiram mais um alvo para a próxima janela de transferências. De acordo com informações da imprensa britânica, o lateral-esquerdo Milos Kerkez, de 21 anos, é um dos destaques do Bournemouth na Premier League e agora está na mira do líder da Premier League.

O defensor húngaro é peça fundamental no time comandado pelo técnico Andoni Iraola, que faz um bom trabalho no Bournemouth. A equipe ocupa a 10ª posição no Premier League, a sete rodadas do fim, e ainda tem chances matemáticas de conquistar uma vaga nas próximas competições europeias.

Além disso, o Bournemouth está na frente de clubes como Manchester United e Tottenham, que possuem investimentos muito superiores. Kerkez soma dois gols e seis assistências em 32 partidas na temporada.

Assim, o jogador chamou a atenção do Liverpool, que busca reforços para a lateral esquerda diante das possíveis saídas de Robertson ou Tsimikas. Dessa maneira, ciente da valorização do jogador de 21 anos, o Bournemouth estipulou um preço inicial de 50 milhões de euros (R$ 308,5 milhões) para negociá-lo na próxima janela de transferências.

