Nacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela segunda rodada na fase de grupos da Libertadores, Nacional e Bahia fazem um duelo de tricolores em Montevidéu, na próxima quarta-feira (9). E o confronto tem grande significado para os dois lados, já que ambos não venceram em seus compromissos de estreia pelo Grupo F da competição continental.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Nacional

Após um começo claudicante no Apertura do Uruguai e a dura derrota por 3 a 0, sofrida diante do Atlético Nacional, o Bolso mudou seu comando técnico. Desse modo, Martín Lasarte foi sacado para a chegada de Pablo Peirano, nome de 49 anos que estava no Independiente Santa Fe-COL.

Fato é que, logo depois da mudança, o Trico chega com o melhor resultado de prévia entre os adversários de clubes brasileiros na Liberta. Em visita ao Cerro Largo, o Nacional aplicou uma sonora goleada por 4 a 0. Com direito, aliás, a dois gols de Otero, ex-Atlético-MG, Corinthians e Santos.

Como chega o Bahia

O Esquadrão, com uma sequência de três empates consecutivos, procura o equilíbrio entre o bom volume ofensivo e os problemas para contenção na sua retaguarda. Nesse sentido, são quatro tentos feitos nos últimos três jogos e outros quatro sofridos.

A tendência é que o técnico Rogério Ceni, dentro da base utilizada nos confrontos de maior peso até então, não faça grandes modificações. Com isso, nomes poupados no empate contra o Santos como Kanu, Jean Lucas, Erick Pulga e Lucho Rodríguez, voltem ao 11 inicial.

Nacional-URU x Bahia

Libertadores – 2ª rodada do Grupo E

Data e Horário: 9/4/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Parque Central, Montevidéu (URU)

NACIONAL-URU: Mejía; Ancheta, Callione, Coates, Millán e Báez; Recoba, Oliva e Boggio; Herazo e Eduardo Vargas. Técnico: Pablo Peirano.

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (PER)

