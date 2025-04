CBF anuncia investimento recorde para a Série C 2025; veja valores

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou investimento recorde para a edição 2025 da Série C do Campeonato Brasileiro. O chefe da entidade confirmou a informação nesta terça-feira (8), durante reunião com representantes dos 20 times participantes.

“É uma competição muito equilibrada e que a CBF, em relação ao ano anterior, fez uns ajustes e totaliza o investimento deste ano em aproximadamente R$ 100 milhões na Série C, é o investimento da CBF no fomento do futebol brasileiro”, destacou Ednaldo.

Neste ano, serão cerca de R$ 32 milhões distribuídos entre os clubes, considerando cotas e premiações. A CBF destacou que esse valor é 20,7% maior que o montante de 2024.

Além da premiação, a entidade ainda confirmou investimento de aproximadamente R$ 68 milhões para a organização da Série C. Isso inclui itens como transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem, dentre outros gastos para a realização das partidas.

A Série C começa neste sábado (12), com quatro jogos. O encerramento da competição está marcado para o dia 26 de outubro.

