Neymar retorna aos treinos no Santos e mira confronto contra o Fluminense

Nesta terça-feira (8), Neymar voltou a treinar com o elenco do Santos. Ele passou 33 dias afastado devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A comissão técnica espera contar com o camisa 10 no próximo jogo. O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a folga da segunda-feira, Neymar se reapresentou na tarde desta terça. Ele participou do aquecimento com o grupo e, em seguida, treinou controle de bola, passe e finalização com parte do elenco.

Durante a atividade, o atacante não demonstrou incômodo na coxa. A lesão tirou-o de quatro partidas do Santos: a semifinal do Paulistão, dois amistosos e as duas primeiras rodadas do Brasileirão. Além disso, a comissão da Seleção Brasileira cortou-o dos confrontos contra Argentina e Colômbia. Neymar não treinava desde o dia 6 de março.

Enquanto isso, o técnico Pedro Caixinha planeja mais quatro treinos até sábado. A delegação viaja para o Rio de Janeiro após o almoço. No Brasileirão, o Santos ainda não venceu. A equipe perdeu para o Vasco e empatou com o Bahia.

