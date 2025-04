Sem trio, Zubeldía comanda coletivo no São Paulo de olho na Libertadores

O São Paulo deu prosseguimento à preparação para enfrentar o Alianza Lima, do Peru, nesta quinta-feira (10), no Morumbis. O elenco treinou nesta terça de olho em sua segunda vitória na fase de grupos da Libertadores.

O técnico Luis Zubeldía não pôde contar com os meias Lucas Moura e Oscar, que se recuperam de lesões. Outro que também não participou das atividades foi o volante Luiz Gustavo, que recebeu alta nesta terça após um quadro de tromboembolismo pulmonar. Ele ficará os próximos dez dias em casa até ser reavaliado pelos médicos.

A comissão técnica tricolor dividiu o elenco em dois para os treinamentos do dia. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Atlético-MG, no domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, fizeram exercícios de mobilidade, força preventiva, posse de bola e fundamentos técnicos.

Os demais jogadores participaram de um coletivo com 11 contra 11. Assim, atletas da base completaram os treinos.

A preparação do São Paulo para o duelo contra o Alianza Lima se encerra nesta quarta-feira, quando o Tricolor realiza o último treino antes da partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.