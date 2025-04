CBF volta a sonhar com Ancelotti no comando da Seleção

O Real Madrid perdeu para o Arsenal por 3 a 0 nesta terça-feira (08), em jogo válido pelas quartas de final da Champions. A equipe de Carlo Ancelotti se encontra a beira do abismo no torneio continental mais uma vez. Diante da crise na equipe merengue, a CBF já trabalha com a possibilidade real de ter o italiano na Seleção Brasileira antes do Mundial. A informação inicial foi no “ge”.

A CBF ainda não deu os primeiros passos para buscar o nome escolhido. A ideia, afinal, é fechar a contratação até a próxima Data Fifa, que será no início de junho. O presidente Ednaldo Rodrigues, afinal, disse em vídeo divulgado pela entidade.

Ancelotti tem contrato com o clube espanhol até junho de 2026 e se vê respaldado pelo presidente Florentino Pérez. Pelo menos foi o que o comandante disse na última coletiva do Real Madrid.

Além dele, Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho são cotados para assumirem a Seleção Brasileira. No entanto, o italiano é desejo antigo do presidente Ednaldo Rodrigues, que chegou a aguardar pela chegada de Ancelotti após a saída de Tite, fato que não se concretizou.

Apesar de ser segunda opção, Jesus é o técnico mais “viável” no momento, visto que não há a possibilidade de a Seleção buscar um técnico brasileiro após insucessos com Dorival Jr., Ramon Menezes e Fernando Diniz.

Por fim, apesar da derrota para o Arsenal, o Real Madrid ainda briga em outras frentes nesta temporada. Os merengues estão na final da Copa do Rei da Espanha e na vice-liderança de La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona.

