Em alta no PSG, Beraldo destaca temporada e desafio pela Champions: ‘Nos provando ainda mais’

Beraldo tem bons motivos para sorrir na França. Em grande temporada pelo PSG, o brasileiro sagrou-se, no último sábado (8), campeão francês com seis rodadas de antecipação e, até o momento, de modo invicto. As atuações convincentes nas últimas partidas levaram o zagueiro de 21 anos a ser convocado para a Seleção Brasileira na última Data-Fifa. Recentemente, ele recebeu elogios do técnico Luis Enrique, que deve escalar o defensor entre os 11 iniciais no jogo contra o Aston Villa, nesta quarta-feira (9), pelas quartas da Champions.

O ex-são-paulino, aliás, ainda não sabe o que é derrota quando esteve em campo: são 23 vitórias e dois empates. Ele deve formar a dupla de zaga ao lado de William Pacho. Além da invencibilidade, Beraldo apresenta números convincentes pelo time parisiense. De acordo com dados do Sofascore, ele é o brasileiro com maior índice de aproveitamento em passes certos (95% em 2024/25) entre os que atuam nas cinco principais ligas europeias.

Beraldo aponta maturidade do PSG em 2024/25

Semifinalista da Champions na temporada anterior e vice-campeão em 2020/21, o PSG ainda batalha pelo título do torneio continental. Assim, Beraldo comentou sobre o grande momento do time na temporada e a expectativa pelo novo desafio na corrida pela taça inédita.

“Claro que a Champions é o torneio que todos mais desejamos conquistar. Não apenas nós, do PSG, mas toda a Europa. Estamos todos muito concentrados, mas sem perder a alegria de jogar. Esses grandes jogos são aqueles que todos nós sonhávamos em disputar quando criança, então temos de desfrutar e fazer nosso melhor”, afirmou Beraldo, que já registra cinco troféus desde que chegou ao clube, em janeiro de 2024:

“As vitórias sobre equipes como o City e o Liverpool foram provas do nível que nosso time vem atingindo nesta temporada. E se quisermos mesmo disputar o título da Champions, temos de nos provar contra rivais desse patamar. O Aston Villa vai ser um grande adversário porque conta com jogadores experientes e faz excelente campanha. Vamos encarar com toda a seriedade e procurar impor nosso jogo, contando com o apoio do torcedor que vai lotar o estádio”.

Paris Saint-Germain e Aston Villa duelam pela ida das quartas de final da Champions, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Parc des Princes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.