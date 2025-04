Zagueiro do Carabobo sai de ambulância após choque com Mastriani, do Botafogo

Durante o segundo tempo entre Botafogo e Carabobo (VEN), os jogadores e torcedores presentes no Nilton Santos levaram um susto. No segundo tempo, o zagueiro Neira se envolveu em forte choque de cabeça com o atacante Mastriani, e precisou deixar o campo de ambulância. O árbitro paralisou o jogo por mais de cinco minutos para atendimento.

O lance perigoso aconteceu com 12 minutos da etapa complementar, quando Alex Telles cruzou pela esquerda, e os dois disputaram a bola pelo alto. Neira conseguiu afastar, mas se chocou fortemente com o adversário e caiu na hora. Os companheiros se desesperaram pedindo atendimento médico.

Mastriani se manteve acordado após a dividida, mas o zagueiro argentino do Carabobo levou a pior. Mesmo assim, acordou e se levantou, mas saiu para Aponte entrar cerca de cinco minutos depois.

O atacante do Botafogo conseguiu voltar pro gramado e seguir na partida. O jogador do Carabobo, por sua vez, vai passar por avaliação depois da partida.

