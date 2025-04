Grêmio bate Atlético Grau na Arena e segue 100% na Sul-Americana

O Grêmio venceu o Atlético Grau por 2 a 0 nesta terça-feira (8), em Porto Alegre, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após início ruim em casa, Pavón fez cruzamento na medida para Arezo abrir o placar. Já na segunda etapa, Cristian Olivera ampliou.

Com o resultado, o Imortal segue 100% na competição e, assim, assumiu a liderança do Grupo D com seis pontos. Por outro lado, a equipe peruana ainda não venceu no torneio e, portanto, amarga a lanterna do respectivo grupo.

O jogo

O Atlético Grau começou melhor, pressionando o Grêmio e dificultando a saída de bola, embora sem criar chances claras. Em um dos lances, aliás, Tiago Volpi se atrapalhou, deixou bola escapar e derrubou adversário após contato na área. Porém, o VAR entendeu que não houve pênalti. A torcida presente em Porto Alegre, aliás, chegou a vaiar a atuação da equipe. Mas com o tempo, o Grêmio equilibrou o jogo e passou a atacar. Arezo teve boas oportunidades e abriu o placar aos 36 minutos após cruzamento de Pavon.

Na segunda etapa, o Tricolor chegou a deixar o jogo morno novamente e teve a primeira boa chance aos 17 minutos, com Lucas Esteves. O lateral-esquerdo recebeu de Arezo e, na área, finalizou por cima do gol. Logo depois, aos 21, Cristian Olivera ampliou o placar para os donos da casa. O atacante aproveitou sobra na entrada da área e mandou uma bomba para balançar as redes. No último lance do jogo, Volpi fez uma bela defesa para evitar o gol de honra da equipe peruana.

Agora, o Grêmio só volta a atuar na Sul-Americana no dia 24 de abril, contra o Godoy Cruz, às 19h (de Brasília), na Argentina. Antes, porém, tem agenda cheia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (13), aliás, enfrenta o Flamengo às 17h30, em Porto Alegre, pela terceira rodada do torneio.

GRÊMIO 2X0 ATLÉTICO GRAU-PER

2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data: 08/04/2025

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (BRA)

GRÊMIO:Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Edenilson (Dodi, 24’/2ºT), Villasanti e Cristaldo (Monsalve, 30’/2ºT); Pavon (André, 23’/2ºT) , Olivera (Alysson, 37’/2ºT) e Arezo (Aravena, 30’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros

ATLÉTICO GRAU-PER: Álvarez; Rostaing (Reyes, 44’/2ºT), Tapia, Franco e Rodas (Vásquez, 30’/2ºT); Soto, Guarderas (Benjamín Garcia, 48’/2ºT) e Rojas; Garro (Herrera, 48’/2ºT), Bandiera e Bolívar. Técnico: Ángel Comizzo

Gols: Arezo, 36’/1ºT (1-0); Cristian Olivera, 21’/2ºT (2-0)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Auxiliares: Carlos Tapia (BOL) e William Medina (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Cartões amarelos: João Pedro, Rodrigo Ely, (GRE); Soto, Garro e Bandiera (AGR)

Cartões vermelhos: –

