Ancelotti confia no Bernabéu para buscar vaga após sofrer goleada: ‘Coisas assim acontecem’

O Real Madrid está em situação complicada na Champions, e o técnico Carlo Ancelotti não esconde isso. Após a derrota por 3 a 0 para o Arsenal, no jogo de ida das quartas de final, nesta terça-feira (8), o time merengue terá que buscar uma virada no Santiago Bernabéu.

“As chances que temos são bem poucas, mas precisamos tentar. É uma oportunidade para reagir depois de uma má atuação. Vamos ver se conseguimos fazer isso”, disse Ancelotti em entrevista coletiva após a partida.

“Parece que, depois dessa noite, não há mais nenhuma chance, mas no futebol tudo pode mudar. Ninguém esperava que o Arsenal fizesse dois gols de bola parada. Muitas vezes, no Bernabéu, coisas assim acontecem”, continuou o treinador, reconhecendo o mérito do adversário.

“Hoje, eles mostraram mais atitude, mais qualidade e jogaram de forma mais compacta. Fizeram muitas coisas melhores do que nós”, admitiu.

“Na hora das críticas, precisamos ser honestos. Não é o caso de jogar tudo fora. É um resultado difícil de reverter. Enfrentamos uma equipe muito forte, que trabalhou duro e que está em excelente forma física”, completou.

Por fim, a partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), em Madri. Em casa, o Real precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para forçar uma prorrogação. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, a vaga fica com o time merengue.

