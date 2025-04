Quinteros rebate críticas e exalta resultados do Grêmio: ‘Não entendo qual é o drama’

Sob o comando de Gustavo Quinteros, o Grêmio não convenceu, mas venceu o Atlético Grau por 2 a 0 nesta terça-feira (8), em Porto Alegre, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após a partida, o treinador avaliou o desempenho do time e rebateu a cobrança por um desempenho melhor em campo.

“O que posso dizer é que estamos ganhando, estamos com possibilidade de estar em cima no Brasileiro, primeiro no grupo na Sul-Americana e bem na Copa do Brasil. Não entendo qual é o drama que fazem. Não jogamos de forma perfeita porque nos falta trabalho. E eu reconheço. Falta melhorar. Temos bons jogadores, tivemos muitas lesões, falta de jogadores importantes”, avaliou.

“Se ganhamos o próximo jogo, podemos ficar em primeiro ou segundo no Brasileirão. Vamos ganhando dois jogos seguidos na Copa (Sul-Americana), na Copa do Brasil estamos bem. Acho que aqui tem muita imprensa que não analisa tudo. E outra parte que sim”, finalizou.

Quinteros, aliás, acredita que o calendário corrido do futebol brasileiro é um fator que está prejudicando as atuações do Grêmio. Afinal, segundo o técnico, sua equipe não conseguiu superar o adversário na parte física no início do jogo.

“Foi um jogo complicado pela parte física também. De ter viagens longas e jogos seguidos a cada três dias, hoje o jogo no começo muito físico, o rival exigiu 100%. Não pudemos superar na velocidade, fisicamente, mas todos temos que melhorar. Creio que o trabalho é parte disso, dar ferramentas aos jogadores para ter melhores apresentações. Tivemos boas passagens no jogo, mas precisamos manter os 90 minutos a máxima intensidade”, analisou.

Agenda

Agora, o Grêmio só volta a atuar na Sul-Americana no dia 24 de abril, contra o Godoy Cruz, às 19h (de Brasília), na Argentina. Antes, porém, tem agenda cheia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (13), aliás, enfrenta o Flamengo às 17h30, em Porto Alegre, pela terceira rodada do torneio.

