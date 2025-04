Vegetti garante vitória do Vasco sobre o Puerto Cabello (VEN) na Sul-Americana

O Vasco conquistou sua primeira vitória na fase de grupos da Sul-Americana. Nesta terça-feira (8), em São Januário, o time venceu o Puerto Cabello (VEN) por 1 a 0, com mais um gol de cabeça de Vegetti. Apesar do resultado positivo na segunda rodada do Grupo G, a atuação foi abaixo do esperado, e o técnico Fábio Carille foi alvo de críticas e xingamentos da torcida. Com o gol marcado, o atacante argentino ultrapassou Germán Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Dessa maneira, o Vasco chegou aos quatro pontos e está na liderança isolada do Grupo G da Sul-Americana. Por outro lado, o Puerto Cabello é o lanterna da chave com apenas um ponto. Lanus e Melgar, com um ponto cada, se enfrentam na Argentina, nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).

O Vasco volta a campo no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), contra o Sport, pela terceira rodada do Brasileirão.

O Puerto Cabello, por sua vez, perdeu a invencibilidade de seis jogos. Dessa forma, a equipe está em quinto no Campeonato Venezuelano e, na primeira rodada do Grupo G, ficou no 2 a 2 com o Lanús, na Venezuela.

O jogo

O Vasco não teve muita facilidade no primeiro tempo, mas dominou o jogo a partir dos 30 minutos. A equipe venezuelana começou bem, com pressão no ataque, mas os donos da casa logo assumiram o controle da posse de bola. O Vasco apostou nas jogadas pelo lado esquerdo e parou em boas defesas do goleiro Luis Romero, que salvou uma cabeçada de Coutinho. Mas, na melhor fase do time na partida, Vegetti marcou de cabeça aos 46 do primeiro tempo e aliviou o clima em São Januário.

Na segunda etapa, o Vasco teve mais tranquilidade para jogar e conseguiu trocar mais passes. Por outro lado, o Puerto Cabello se lançou mais ao ataque para tentar buscar o resultado, mas parou na falta de qualidade para acertar o último passe e levar perigo. Coutinho teve as duas melhores chances do Vasco, mas parou em boas defesas do goleiro Luis Romero. Por fim, o jogo caiu de rendimento na reta final e os torcedores presentes em São Januário não ficaram satisfeitos.





VASCO 1×0 PUERTO CABELLO (VEN)

Sul-Americana 2025 – 2ª rodada do Grupo G

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Data e horário: terça-feira, 08/04/2025, às 21h30 (de Brasília).

Público: 17.950 torcedores.

Renda: R$ 1.017.061,50.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Paulinho, aos 35′ do 2t), Garré (Loide Augusto, aos 28′ do 2t), Coutinho (Payet, aos 28′ do 2t) e Nuno Moreira (Rayan, aos 35′ do 2t); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

PUERTO CABELLO (VEN): Luis Romero; Casiani, Tony, Momo (Óscar González, aos 21′ do 2t) e Linares; Isah, Contreras (Cedeño, aos 42′ do 2t), Khelifi (Echeverría, aos 13′ do 2t), Óscar Hernández e Padrón; Paredes (Awudu, aos 13′ do 2t). Técnico: Vasco Faísca.

Gol: Vegetti, aos 47′ do 1t (1-0).

Árbitro: Brayan Loyaza (EQU).

Assistentes: Edison Vázquez (EQU) e Mauricio Lozada (EQU).

VAR: Gabriel González (EQU).

Cartões amarelos: Nuno Moreira, Vegetti (VAS); Casiani, Paredes, Echeverría (APC).

