Corinthians arranca empate com América, na Colômbia

Com muitos desfalques, astros no banco e iniciando com apenas três titulares, o Corinthians ao menos conquistou seu primeiro ponto na Sul-Americana. Após perder para o Huracán na estreia do Grupo C, nesta terça-feira, 8/4, o Timão foi até o Pascual Guerrero, na Colômbia, e ficou no 1 a 1 com o América. Luis Ramos marcou para os donos da casa no primeiro tempo. Matheuzinho empatou na etapa final, depois que o treinador Ramón Díaz colocou três titulares e melhorou o time.

A situação do Corinthians segue complicada no Grupo C, já que tem um ponto. O América, com quatro pontos, é o líder, mas pode ser ultrapassado pelo Huracán. O time argentino, que venceu o Timão em São Paulo na estreia, recebe o Racing uruguaio, que tem zero ponto, nesta quarta-feira.

América de Cali sai na frente

O Corinthians teve maior posse de bola no primeiro tempo, com 69%, e fez uma boa marcação. Talles Magno, com um jogo ora centralizado no meio do ataque, ora na esquerda, conseguia, com sua movimentação, ser sempre perigoso. Contudo, não finalizava. Durante todo o primeiro tempo, teve três finalizações, nenhuma delas perto do alvo.

Bem diferente, o América tinha objetividade, com Balanta distribuindo o jogo. Quase marcou em um chute de Quinteros de fora da área, que passou raspando. Uma bola que Félix Torres quase fez contra e, aos 24 minutos, fez 1 a 0, quando Candelo cobrou lateral para Balanta, que serviu Luis Ramos na área para marcar. Tremendas desatenções de Maycon, André Ramalho e Félix Torres.

No segundo tempo, aos dois minutos, susto para o Corinthians. Luis Ramos recebeu um lançamento de Carrascal, dominou a bola e, em um único toque, deixou Barrios livre, e este chutou para o gol. Felizmente para o Timão, Luis Ramos estava em posição de impedimento. Gol anulado pelo VAR.

Carrillo faz a diferença para o Corinthians

O Timão seguia mal quando, aos 16 minutos, o treinador Ramón Díaz colocou três titulares em campo: Yuri Alberto, Carrillo e Bidu. Bidu fez pouca diferença. Mas Yuri Alberto ajustou o ataque e o posicionamento de Héctor Hernández.

Contudo, foi Carrillo quem fez a diferença. Passou a receber as bolas e criou oportunidades claras para os companheiros. Na primeira, deu passe para Gérson Dezerder. Na segunda, cruzou e Hernández concluiu com grande precisão. Mas, na terceira, fez um passe genial para Matheuzinho, que triangulou com Hernández e chutou. A bola bateu em Penstaçna e entrou. O Timão, enfim, empatava.

América de Cali 1×1 Corinthians

Copa Sul-Americana – 2ª rodada do Grupo C

Local: Pascual Guerrero, Cali (COL)

Data: 8/4/2025

AMÉRICA DE CALI: Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Balanta (Leys, 10’/2ºT e, depois, Lucumí, 39’/2ºT), Carrascal e Quintero; Barrios, Vergara (Cavadia, 33’/2ºT) e Luis Ramos. Técnico: Jorge da Silva.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Cacá, 31’/2ºT) e Matheus Bidu; Martínez (Carrillo, 16’/2ºT), Maycon (Bidon, 16’/2ºT) e Ryan (Alex Santana, 31’/2ºT) ; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno (Yuri Alberto, 16’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Luis Ramos,24’/1ºT (1-0); Matheuzonho, 35’/2ºT (1-1)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Carrascal, Balanta, Pestana, Cavadia (AME); José Martínez,Matheuzinho, Félix Torres (COR)

