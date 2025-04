Lenda do Bayern detona Neymar: ‘Um showman, pensa muito em si mesmo’

Um dos maiores jogadores alemães da história do futebol, Lothar Matthäus não poupou críticas a Neymar e enfatizou o motivo pelo qual o brasileiro não combinaria com o Bayern de Munique, clube ao qual é ídolo. Em fevereiro deste ano, o atual jogador do Santos revelou que, antes de seu acerto com o brasileiro Pep Guardiola tentou levá-lo para o clube bávaro em 2013.

Nesta terça-feira (8), antes da partida entre Bayern e Inter de Milão, na Allianz Arena, pelas quartas da Champions, o craque e campeão da Copa do Mundo de 1990 reforçou os laços de “família” do clube bávaro e deixou claro que lá não haveria vez para jogadores como Neymar, a quem vê como extremamente individualista.

“No Bayern de Munique, não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo, essa é a minha opinião estando de longe. Mas eu vi isso muitas vezes. Um dos melhores jogadores do mundo, por isso jogou nos clubes onde jogou, fez dinheiro e está tudo bem. Mas o Bayern de Munique é uma família. Nós andamos um pelos outros. Tenho a sensação de que o Neymar anda mais por ele mesmo do que pelo time”, argumentou ele, ao ser perguntado sobre o assunto.

Neymar ‘inimigo do coletivo’?

O ídolo do Bayern atuou em 406 partidas pelo clube e anotou exatos 100 gols. Já na condição de treinador, registrou um trabalho no Brasil em passagem curta pelo Athletico-PR.

Matthäus afirmou que o Bayern tem interesse em contar com jogadores que valorizam o coletivo e que a cultura do clube foge ao perfil de Neymar. Para o ex-jogador, se o brasileiro tivesse acertado com os bávaros naquela temporada, poderia ter um outro estilo de jogo.

“Por isso acho que é OK a maneira com que ele está levando, mas por outro lado, se alguma vez ele jogasse pelo Bayern de Munique, ele mudaria um pouco a sua maneira de jogar. Não precisamos de alguém que prioriza a si mesmo, e sim de alguém que ande junto com o time e conquiste resultados com o time. Onze anos atrás, seria ótimo para o Bayern, ótimo para o futebol alemão, ter um jogador como o Neymar atuando na Bundesliga, mas de uma maneira diferente da que jogou nos últimos dez anos”, concluiu Matthäus. Ao optar pela transferência para o Barcelona, Neymar formou trio de sucesso ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Ao todo, ficou quatro temporadas no futebol espanhol até acertar sua ida para o PSG, onde atuou de 2017 a 2023. Depois disso, teve passagem decepcionante pelo Al Hilal e, em fevereiro deste ano, retornou ao Santos. Até o momento, são três gols e três assistências em sete partidas pelo Peixe.