Vegetti se torna o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco

Pablo Vegetti teve uma noite histórica em São Januário nesta terça-feira (8). O atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, da Venezuela, ultrapassou Germán Cano e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco.

O melhor cabeceador do futebol brasileiro marcou o 44º gol com a camisa do Vasco, sendo o 11º no ano.

Além disso, Vegetti é o artilheiro desta Sul-Americana ao lado de Echenique, do Caracas, com 3 gols marcados em duas rodadas.

Veja o top-3 dos artilheiros estrangeiros da história do Vasco:

1º Villadoniga (Uruguai) – 1938 a 1942: 83 gols.

2º Vegetti (Argentina) – 2023 a 2025: 44 gols.

3º Cano (Argentina) – 2020 e 2021: 43 gols.

