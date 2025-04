Carille afirma que vaia da torcida ‘não está ajudando’ o Vasco

A vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello (VEN), nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana não foi o suficiente para amenizar a pressão sob o trabalho de Fábio Carille. O treinador foi hostilizado pelos torcedores em São Januário e afirmou, durante entrevista coletiva, que as vaias “não estão ajudando” o time.

“Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco. Então, eu vejo que, quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e isso não está ajudando em nada. Depois do jogo, fica à vontade. O torcedor tem todo direito, mas eles têm que entender que não estão ajudando. Durante o jogo, está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que não está nos ajudando em nada”, explicou.

Além disso, o técnico também analisou a partida como “consistente”, apesar da indignação dos torcedores.

“Fizemos um jogo consistente. Criamos várias oportunidades em cima do que trabalhamos, do que imaginamos. Não sei o número de finalizações. Não me lembro do Léo Jardim fazer defesas difíceis. Procuramos equilíbrio. Vitória importante, poderia ter saído mais gols. Muito feliz pelos três pontos. Ou seja, agora é esperar a rodada terminar para ver se seguimos líderes ou não”, disse.

Carille explica clima no vestiário do Vasco

Fábio Carille afirmou que não se sente ameaçado no cargo e disse que o ambiente no centro de treinamentos do clube é “maravilhoso”.

“Não me sinto ameaçado em momento algum e o ambiente no CT é maravilhoso. Não tenho o que falar desses caras, o quanto eles trabalham, se dedicam e prestam atenção. Mas, o ambiente está tranquilo, não me sinto ameaçado”, ressaltou.

Por fim, o Vasco fará uma pausa na Sul-Americana e terá três partidas pelo Brasileirão antes de enfrentar o Lanus, em São Januário, pela terceira rodada do Grupo G. O próximo compromisso da equipe será no sábado (12), às 21h (de Brasília). Depois, o time visita o Ceará e volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo.

