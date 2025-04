Roberto Assaf: Fifa reconhece o Flamengo como o campeão brasileiro de 1987

A Fifa foi bem clara ao estampar em seu site, que é o oficial, que o Flamengo tem oito títulos brasileiros. Para a CBF, a Sul-Americana e o STF, o campeão brasileiro de 1987 oficial é o Sport Recife. Para a Fifa, que discorda de todas, o vencedor é o Flamengo, que é o campeão brasileiro do Clube dos 13.

Repetindo: a entidade afirma oficialmente que o Flamengo ganhou oito vezes o Brasileiro. Ou seja, incluiu o de 1987. É fato que há, no Brasil, uma decisão do STF, determinando que o título é do Sport Recife. Isto significa que a Fifa está batendo de frente com a CBF. Curioso. Só vale para a Fifa. É como se a CBF fosse um empregado que não acata ordens do patrão.

Na realidade, surge aí mais um problema para a entidade nacional: brigar com o STF. Se o Brasil fosse uma republiqueta dessas perdidas no mapa, sem qualquer importância para o futebol, a Fifa varreria o país da entidade, pois não obedece o que está sendo ditado.

Um advogado especialista tem capacidade para explicar se a decisão do STF, que é soberana no Brasil, também vale para a Fifa.

Nesta confusão, também pode sobrar para a Confederação Sul-Americana, que fica devendo uma participação do Flamengo na Libertadores. A CBF indicou Sport Recife e Guarani para o torneio continental de 1988. E a Sul-Americana aceitou.

Resta então saber se CBF e Sul-Americana vão acatar a partir de agora a ordens oficiais da Fifa. Ou – círculo vicioso – se vão ignorá-las, ficando tudo como dantes no quartel de abrantes, prolongando o Capítulo Brasileiro 1987, que é, talvez, a maior novela da história do futebol. Pelo menos no Brasil.

E aí, diretoria do Flamengo?

Há uma enorme discussão – faz quase 40 anos – sobre a diferença de valor entre os dois campeonatos. O problema é que o próprio Flamengo não parece muito interessado em reconhecer os títulos que ganhou no campo, sejam eles oficiais ou não, validados ou não por confederações, federações e pela Justiça.

