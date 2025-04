Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (9) para a segunda rodada da Libertadores. Após estrear com vitória fora de casa, o Alviverde joga diante de sua torcida, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), e enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai. As duas somaram resultados positivos na rodada inicial e brigam pela liderança do Grupo G, que também conta com Bolívar e Sporting Cristal.

Onde assistir

A TV Globo (para SP, RS, GO, PR e TO) e a Paramount tranmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

O Alviverde vem de uma vitória polêmica sobre o Sport, pelo Brasileirão, em jogo marcado por um erro de arbitragem já admitido pela CBF. Agora, no entanto, é hora de virar a chave e focar na Libertadores. Abel Ferreira contará com o retorno do volante Richard Ríos. No ataque, a tendência é que Vitor Roque siga como titular, mesmo após a boa atuação de Flaco López na Ilha do Retiro. Raphael Veiga e Facundo Torres serão os responsáveis pela criação no meio-campo. Com a sequência de jogos entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entende a necessidade de rodar o elenco, mas entrará com força máxima na competição continental.

Como chega o Cerro Porteño

Do lado paraguaio, o técnico Diego Martínez cortou o argentino Sergio Araujo da lista de relacionados por indisciplina considerada grave. Além dele, Matías Pérez e Cecilio Domínguez estão lesionados.

O Cerro vem ao Brasil em busca de surpreender o Palmeiras, já que até o empate garante a liderança do grupo. O time conta com velhos conhecidos do futebol brasileiro, como Gatito Fernández e Piris da Motta, que passaram por Botafogo e Flamengo, respectivamente. Na estreia, os paraguaios venceram o Bolívar por 4 a 2.

Palmeiras x Cerro Porteño-PAR

Libertadores – 2ª rodada do Grupo G

Data e horário: 9/4/2025, 212h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Martínez e Lucas Evangelista; Estêvão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO: Alexis Martín; Alan Benítez, Bruno Valdez, Guillermo Benítez e Matías Pérez; Jorge Morel, Wilder Viera e Gastón Giménez; Alexis Fariña, Gabriel Aguayo e Jonathan Torres. Técnico: Diego Martínez

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

