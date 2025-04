Corinthians prioriza clássico, mas ponto fora de casa na Sula anima Ramón Díaz

O Corinthians perdeu na estreia da Sul-Americana e demonstrou certa frustração com a competição. No entanto, após empatar fora de casa com o América de Cali, a equipe voltou a alimentar expectativas positivas. O ponto conquistado na Colômbia animou a comissão técnica de Ramón Díaz e o próprio argentino, embora a prioridade continue sendo o Brasileirão em 2025.

Aliás, o Timão enfrentará o Palmeiras no próximo sábado, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón destacou a importância da competição nacional.

VEJA: Corinthians arranca empate com América, na Colômbia

“O Brasileirão é importante para o Corinthians e para todos os brasileiros. Jogar uma copa internacional também tem valor e queremos mostrar que estamos crescendo. As possibilidades seguem abertas, ainda temos partidas pela frente e vamos competir. Esperamos nos classificar” disse o argentino.

“Precisamos lembrar que estamos jogando a cada três dias e agora temos o clássico contra o Palmeiras. Quero valorizar o esforço dos jogadores, que vêm atuando com uma intensidade incrível. Vamos seguir competindo, gerenciando os esforços com o elenco que temos” concluiu Ramón Díaz.

Pela Sul-Americana, o Timão agora terá uma sequência de jogos em Itaquera. Primeiro, enfrentará o Racing-URU e depois voltará a encarar o América de Cali, em uma partida que pode definir os rumos do grupo. Apenas o primeiro colocado avança direto. O segundo enfrentará um dos times que terminarem em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

