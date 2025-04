Quinteros crê na volta de trio ao Grêmio para jogo com o Flamengo

O Grêmio venceu por 2 a 0 o Atlético Grau na Arena, na terça-feira (8), e manteve os 100% de aproveitamento na Sul-Americana depois de duas rodadas. Apesar da sequência positivo no torneio, o Imortal teve outra performance que não convenceu. Assim, o técnico Gustavo Quinteros admite que o desempenho não está próximo do ideal.

“Estamos vivendo altos e baixos, e em algum momento temos que consolidar. No domingo vamos ter uma partida muito mais forte, assim como a que tivemos contra o Atlético-MG e os Gre-Nais”, reconheceu o comandante.

Posteriormente, o treinador indicou que o retorno de um trio de jogadores é essencial para o crescimento do desempenho do time. Aliás, já no compromisso seguinte, quando enfrentará o Flamengo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sei que vamos conseguir (melhorar), porque eu confio muito na metodologia de trabalho e nos jogadores que temos. Esperamos recuperar para a próxima partida Braithwaite, Amuzu, e Cuéllar, para termos mais opções de jogo”, ressaltou Quinteros.

O dinamarquês retornou à lista de relacionados no duelo com o Atlético Grau, mas ficou como opção no banco. Já o volante colombiano ainda está em recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda. O novo prazo para o seu retorno será exatamente o jogo com o Flamengo.

O atacante Amuzu também é baixa, pois sofreu um choque de cabeça na derrota para o Ceará. Afinal, o belga cumprirá o protocolo de concussão da Fifa. Com isso, a sua volta provavelmente ocorrerá também diante do Flamengo.

Projeção do embate entre Grêmio e Flamengo

Em seguida, o técnico Gustavo Quinteros apontou como deseja aproveitar a partida contra o Flamengo. Mesmo com a dificuldade de encarar um dos favoritos ao título do Brasileiro, o planejamento é se aproximar das primeiras colocações do torneio.

“Temos que nos acomodar dentro de uma posição que cumpra as expectativas da torcida e do clube, claro. Eu tenho fé que vamos melhorar. Esperemos ganhar a próxima partida para estar entre os primeiros”, concluiu o treinador.

Grêmio e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (13), às 17h30, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

