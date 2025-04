Vasco revisitará local do ‘Milagre de Ponta Grossa’; relembre

Ao ver o Operário-PR sair como adversário do Vasco no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9), o torcedor cruz-maltino lembrou de um velho conhecido. Isso porque, o time paranaense traz memórias do último acesso do Vasco da Série B para a elite do futebol brasileiro, em 2022.

O último confronto entre as equipes foi o famigerado “Milagre de Ponta Grossa”, cidade que sedia o Fantasma, atual campeão paranaense. O Cruz-Maltino, que já estava em seu segundo ano consecutivo na segundona, temia ver o filme se repetir, já que sofria dificuldades novamente na busca pelo acesso. Relembre com o Jogada10, então, como foi tal batalha.

LEIA MAIS: Em meio à maratona, Carille explica ausência de Jair no Vasco

Vasco consegue ‘milagre’

Era dia 4 de outubro de 2022 quando Operário e Vasco chegaram para disputar a 33ª rodada da Série B, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Na ocasião, apesar de estar em quarto, o Cruz-Maltino vinha em péssima fase, especialmente fora de seus domínios. Afinal, vinha de incríveis oito derrotas consecutivas atuando longe de São Januário.

E o roteiro dava mostras de que iria se repetir, já que o Gigante da Colina foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, com gol de Javier Reina. O Vasco buscou empate aos 18′ da etapa final, quando Bruno Tubarão marcou seu primeiro e único gol pelo clube. No entanto, Paulo Victor, aos 30′, voltou a colocar o time da casa na frente do placar.

Alex Teixeira salva

Quando o jogo se encaminhava para a nona derrota seguida do Vasco fora de casa, Alex Teixeira entrou em ação. Contratado como o principal reforço da equipe para a segunda metade da competição, o atacante ainda não havia marcado neste primeiro retorno ao Vasco. Mas, de forma milagrosa, o Time da Virada fez jus ao apelido, conseguindo uma remontada épica.

Após entrar no intervalo, o camisa 7 marcou duas vezes para fazer 3 a 2: aos 45′ e 45+5′ da etapa final, dando preciosíssimos três pontos ao Cruz-Maltino, que poderia até perder a quarta posição em caso de derrota. No fim, o Vasco lutou até a última rodada, conquistando o sonhado acesso à elite depois de amargar duas temporadas na Série B.

Agora, três anos depois, os times voltam a cruzar caminhos, desta vez em confronto inédito pela Copa do Brasil. O jogo de ida será exatamente no Germano Krüger, enquanto a volta será em São Januário. Ainda não há data definida pela CBF, mas a primeira partida deverá ser entre 30 de abril e 1º de maio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.