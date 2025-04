Flamengo só empata com América-MG pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo ainda não conseguiu embalar e empatou por 0 a 0 com o América-MG, nesta quarta-feira (9), na Gávea, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Coelho avançou a marcação e quase saiu a frente no placar nos minutos iniciais de jogo, enquanto o Rubro-Negro procurou trabalhar a bola para chegar ao gol. No entanto, ninguém conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Flamengo agora permanece na oitava posição, com sete pontos. Do outro lado, o América-MG está na 13ª colocação da tabela, com cinco pontos. Aliás, as equipes não conseguiram emplacar sequência na competição da categoria.

O JOGO

Foi o América-MG que tomou a iniciatividade nos minutos iniciais e quase abriu o placar com Karlos Samuel. O Flamengo tentava a jogada com bola longa e nas jogadas de Lorran, que teve a melhor chance em jogada individual. Do outro lado, o Coelho empilhou várias chances de gols. As principais jogadas saíram dos pés de Jhonnatan Silva. No entanto, o goleiro Leo Nannnetti fez grandes defesas e ajudou a manter o placar zerado.

A etapa final foi diferente com poucas oportunidades para ambos os lados. O América-MG não teve tanta liberdade para criar chances de gol. No entanto, o time mineiro insistiu nas jogadas longas. Os Garotos do Ninho, por sua vez, buscavam trocas de passe, porém pecaram na intensidade. As entradas de Wanderson e Pedro Leão deram novo fôlego para os rubro-negros, porém faltou mais criatividade para colocar a bola na rede. Joshua e Lorran, entretanto, quase fizeram golaços na tarde na Gávea. O Coelho, aliás, procurou se fechar e sair nos contra-ataques no fim. Porém, sem sucesso.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, os times começam a pensar na sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo visita o Cruzeiro na próxima quarta-feira (16), às 15h, na Toca da Raposa. No mesmo dia e horário, o América-MG recebe o Bragantino, na Arena Vera Cruz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.