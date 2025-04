Palmeiras arrasa o Botafogo em clássico pelo Brasileirão Sub-20

O Palmeiras não tomou conhecimento do Botafogo e superou o time alvinegro por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), na Arena Barueri, pela quinta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com a vitória, o Verdão sobe para a segunda colocação da competição, agora, com 10 pontos. Já o Alvinegro se encontra em uma situação delicada. Soma apenas quatro pontos em 15 disputados e amarga o 18º lugar, integrando a temida zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, na quarta-feira (16), o Palmeiras tem pela frente o Cuiabá, fora de casa, no CT Manoel Dresch. A bola rola às 16h. Já o Glorioso recebe o São Paulo, no Nilton Santos, na mesma data, às 15h, na prévia do encontro das duas equipes pelo Brasileirão dos profissionais, no Estádio Nilton Santos.

Senhor do clássico, o Palmeiras já estava na frente logo depois do pontapé inicial. Afinal, Com um minuto, Sorriso recebeu de Riquelme e saiu feliz da vida ao superar o goleiro adversário. Aos quatro, o jogador sorridente serviu Heittor, que ampliou o score para o Verde. O time da casa estava com a faca nos dentes. Benedetti, então, centrou para Riquelme meter o terceiro, aos 14.

Na etapa final, aos 14 minutos, o Palmeiras, depois de um descanso em sua intensidade, voltou com tudo. Gilberto cruzou para a área, e Sorriso, novamente ele, completou para o barbante. Faltava, porém, o grand finale. Aos 43, Coutinho encerrou a goleada com um toque de classe para cima do goleiro rival.

