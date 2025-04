Fluminense jamais enfrentou Aparecidense, adversário na Copa do Brasil

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, realizado nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, colocou o Fluminense frente a frente com a Aparecidense-GO. E o confronto será inédito na história dos clubes, já que eles jamais se enfrentaram em jogos oficiais.

A equipe goiana, fundada em 1985, disputa a quarta divisão e jamais atuou na elite do Campeonato Brasileiro. Esta é, aliás, apenas a quinta participação do time de Aparecida de Goiânia na Copa do Brasil.

A atual edição, inclusive, marca a melhor aparição do time no torneio, alcançando a terceira fase. Antes, a Aparecidense eliminou o Votuporanguense nos pênaltis, e o Cascavel. Sua vitória mais importante, porém, foi em 2018, quando venceu o favorito Botafogo por 2 a 1 e avançou à segunda fase.

Para o jogo contra o Fluminense, no entanto, o clube não poderá usufruir do estádio Anníbal Batista de Toledo, que possui capacidade somente para 4.800 pessoas. Pelas regras da CBF, a terceira fase só pode ocorrer em estádios que caibam no mínimo 10 mil torcedores. A tendência, assim, é que o jogo seja no Mané Garrincha, em Brasília, ou no Serra Dourada, em Goiânia.

