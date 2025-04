Benfica goleia o Tirsense e fica muito perto da final da Taça de Portugal

O Benfica praticamente garantiu sua classificação para a grande final da Taça de Portugal. Afinal, nesta quarta-feira (9), os reservas dos Encarnados golearam o Tirsense, da quarta divisão do país, por 5 a 0, em Barcelos. Assim, tem uma gigante vantagem para o jogo de volta. João Pedro (contra), João Rego, Prestianni, Arthur Cabral e Schjelderup marcaram os gols do triunfo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 23 de abril, no Estádio da Luz, em Lisboa. O gigante português pode perder por quatro gols de diferença que avança à decisão. Na grande final, o adversário deve ser o Sporting, que fez 2 a 0 no Rio Ave, no Alvalade, no jogo de ida da outra semifinal.

Diante da maratona de jogos em Portugal, o treinador Bruno Lage mandou a campo uma equipe totalmente reserva para enfrentar o clube de Santo Tirso. Apesar disso, a diferença técnica era gritante, e os Encarnados abriram 2 a 0 na etapa inicial, apesar de algumas poucas investidas do time da casa. Aos 16, João Pedro desviou cruzamento de Dahl e marcou contra. Em seguida, o jovem João Rego ampliou o marcador.

No segundo tempo, Bruno Lage lançou Prestianni e o brasileiro Arthur Cabral em campo. E não demorou muito para a dupla marcar um gol cada um, garantindo a goleada do Benfica. No fim, Schjelderup ainda teve tempo de fazer o quinto dos Encarnados.

